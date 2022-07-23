حبس ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لزوجها المسجون في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس ربة منزل وعاطلين لاتهامهم بحيازة المخدرات حيث حاولت المتهمة تهريب المواد المخدرة لزوجها في السجن بمركز طوخ بينما إلقي القبض على المتهمين الآخرين أثناء ترويجهما المخدرات بالقناطر الخيرية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وقررت التحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

تفاصيل سقوط ربة منزل بمخدرات في سجن طوخ

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لزوجها النزيل بسجن مركز طوخ والمودع على ذمة أحد قضية مخدرات، والصادر ضده فيها حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد أنه أثناء قيام الضباط بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين للمودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لزوجها المودع بسجن المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام الضباط بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين للمودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط «ح. س. س»، ربة منزل، 42 سنة، مقيمة دائرة المركز، حاولت إدخال كمية من مخدر "الحشيش"، داخل الزيارة المعدة لزوجها «أ. ع. أ»، 44 سنة، والمودع بسجن المركز على ذمة أحد القضايا «مخدرات» والصادر ضده فيها حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل سقوط عصابة العفريت والعجوز للمخدرات

في سياق أخر كانت أجهزة امن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة «الهيروين والشادو»، وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "إ س ح"، 29 سنة، عاطل، وشهرته "العجوز"، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"ع س ح"، 48 سنة، وشهرته "العفريت"، سبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزتهم 500 جرام من مخدر الهيروين، و2500 جرام من مخدر الشادو، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.