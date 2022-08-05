حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد حملة مكبرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز طوخ في محافظة القليوبية بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بعد ضبطهم في حملة أمنية مكبرة على بؤر تجارة المخدرات بطوخ.

حملة أمنية على تجار المخدرات بطوخ

وكانت مباحث مركز شرطة طوخ قد شنت حملة أمنية على بعض القرى بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزي الأسلحة النارية، أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص متهمين في قضايا مخدرات، كما تم ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتنفيذ 2468 حكما قضائيا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط سولار وبنزين

في سياق آخر، ضبطت مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية مدير مسؤول عن محطة لتموين السيارات في المحافظة يقوم بتجميع السولار والبنزين لبيعه في السوق السوداء، حيث تم ضبط بحوزته كمية قدرها 64000 لتر سولار و بنزين 80،92 وتم تحرير المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام حملة تموينية استهدفت محطة وقود سيارات تبين أن مديريها يقوم بتجميع الوقود وحجبة لبيعه في السوق السوداء، لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا بذلك على الدعم المقرر.