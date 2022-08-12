ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني وسط إجراءات احترازية

استقبلت سلطات ميناء سفاجا البحري 63 الف طن قمح روماني وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

تداول 75 ألف طن بموانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم الجمعة موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1100 راكب بموانيها، وأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 643 شاحنة و103 سيارات حيث شملت حركة الواردات 66500 طنا بضائع، 305 شاحنات و58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 338 شاحنة و45 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

َويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة وادى طيبة وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها، كما يستقبل الميناء السفينة أمل وتغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Thor breeze قادمة من العقبة لشحن 27 ألف طن فوسفات والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين سينا وبريدج.