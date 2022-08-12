افتتاح أول وحدة مناظير بـ«البحر الأحمر» في مستشفى حميات الغردقة (صور)

افتتح عمرو حفني محافظ البحر الأحمر مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 85 مليون جنيه، وتضم أول وحدة جهاز مناظير بمحافظة البحر الأحمر، واحدة من ضمن أحدث الوحدات على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

افتتاح مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 85 مليون جنيه

وأشار دكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن مستشفى حميات الغردقة شهدت عمليات تطوير موسعة وافتتحها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بداية الأسبوع الجاري بتكلفة 85 مليون جنيه، وتضم جهاز أشعة مقطعية وجهاز أشعة عادية و6 معامل لجميع أنواع التحاليل الطبية المتقدمة ووحدة مناظير جهاز هضمي «علوي وسفلي».

كما تضم المستشفى، ووحدة فيروسات كبدية متكاملة ومركز علاج ومشورة لمرضي فيرس نقص المناعة المكتسبة HIV وغرفة الإجهاد الحراري وعيادات تخصصية حميات وأطفال وباطنة وقسم علاج طبيعي متكامل ووحدة صيدلة إكلينيكية متكاملة و53 سريرا بالقسم الداخلي و10 أسرة بالعناية المركزة و5 أسرة الغسيل الكلوي وخزان اكسجين بسعة 600‪0 لتر بجانب أسطوانات أكسجين، بالإضافة لجميع الخدمات المكملة لعمل جميع اقسام المستشفى، وقسم اشعة مقطعية وعادية، وأشعة سونار، وأشعة تشخيصية، وعيادات وحدة الفيروسات الكبدية، ووحدة علاج الإيدز.

ومعامل (دم وبكتيريا، كيمياء، PCR، بنك دم تخزيني)، ومولد كهرباء، محطة غازات ومغسلة ومطبخ كامل ونظام متكامل مراقبة بالكاميرات، وصيدليات خارجية وأقسام داخلية وفيروسات.

نجاح أول عملية مناظير بمستشفى حميات الغردقة

ونجح فريق طبي بمستشفى الحميات بالغردقة في أجراء اول عملية مناظير جهاز هضمي علوي بكفاءة عالية، لأول مرة في مستشفيات البحر الأحمر وتحسنت حالة المريض وخرج بعد تلقيي العلاج اللازم.