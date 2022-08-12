إخلاء سبيل طرفي واقعة مشاجرة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي في المنصورة

قررت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإشراف المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إخلاء سبيل طرفي واقعة مشاجرة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، في مدينة المنصورة، مع أحد الأشخاص، والتي جرى تداول مقطع فيديو لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تنازل الطرفان وتصالحهما أمام النيابة.

تفاصيل مشاجرة اللاعب ياسر إبراهيم في المنصورة

وكشف مصدر أمني لـ«الوطن»، إن اللاعب ياسر إبراهيم كان متواجدًا خلال الأجازة التي يقضيها في مدينة المنصورة مسقط رأسه، وخلال وجوده أمام ماكينة صراف آلي «ATM» بشارع الجمهورية أمام بوابة الإدارة العامة لجامعة المنصورة، تصادف وجود عدد من الأشخاص فحاول أحدهم التطاول على اللاعب الذي لم يرد في البداية، إلا أنه واصل تطاوله عليه وتطورت إلى مشادة بينهما ومشاجرة بالأيدي، موضحا أن المتواجدين في محيط الواقعة تدخلوا لفض المشاجرة بين الطرفين.

وحرر ياسر إبراهيم أحمد الحنفي، 29 سنة، لاعب كرة قدم، مقيم بالقاهرة الجديدة، محضرًا بقسم أول المنصورة يحمل رقم 8215 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2022، يوم الأربعاء 10 أغسطس الماضي، وقال «إنه أثناء تواجدي في شارع الجمهورية بالمنصورة داخل سيارتي وبصحبتي زوجتي، تفاجئت بأحد الأشخاص يقترب من السيارة ويوجه لي الحديث بطريقة غير لائقة، وبدأ في الاقتراب وتوجيه السباب لي وللنادي الأهلي، ما اضطرني للنزول إليه وطلبت منه التوقف عن الحديث والابتعاد عن السيارة».

تنازل طرفي المشاجرة وإخلاء سبيلهما

وقال «ياسر» في محضر الشرطة، «قولتله عيب كده ابعد لو سمحت، إلا أنه اقترب أكثر، واستمر في توجيه السباب أمام الجميع، وبدأ في الاشتباك بالأيدي والتعدي عليا بالضرب بعدما حاولت إبعاده، وتدخل بعض المارة لفض الاشتباك».

وتم تحرير محضر من قبل الشخص ضد اللاعب، اتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب، وعقب عرض المحاضر على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، أصدرت قرارها السابق بإخلاء سبيل الطرفين عقب تنازلهما وتصالحها.