وصول أسرة شيماء جمال لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتلها

وصلت إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، أسرة شيماء جمال، التي قُتلت على يد زوجها وصديقه بمزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلتهم.

هيئة المحكمة

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، الجلسة الماضية لجلسة اليوم 13 أغسطس للاطلاع على أوراق القضية.

مشادة كلامية

وكانت أسرة المجني عليها شيماء جمال ظهرت الجلسة الماضية، مرتدين ملابسهم السوداء، خلال الجلسة الماضية حاملين «بانراتعليها صورها، مطالبين بالقصاص من قتلتها، بعد حدوث مشادات بين المتهم وأسرة شيماء جمال بعد اعترافه بارتكابه للجريمة أمام هيئة المحكمة، «أيوة قتلتها، بس مخططتش للجريمة»، بينما أنكر صديقه اشتراكه معه ومساعدته في القتل، قائلا: «أنا مقتلتش».

تحقيقات النيابة العامة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بقتل شيماء جمال، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد أن أضمر المتهم الأول زوج شيماء جمال في نفسه التخلص منها بمساعدة صديقه المتهم الثاني حسين الغرابلي، بعد أن هددته بإفشاء أسراره ومساومته على مبالغ مالية للكتمان، وقبل بذلك لتمكنه من وضع خطة للتخلص منها.

تشويه معالم الجثة

وخلال التحقيقات التي أجريت معهما، تبين أنَّهما عقدا العزم على إزهاق روحها، بعدما وضعا مخطط اتفقا فيه على استئجار مزرعة بعيدة عن أعين الناس لقتلها ودفن جثمانها بها داخل حفرة أعداها لها، وجهزا أدوات لحفرها بعد أن سدد المتهم الأول لها ضربة بالمسدس الخاص به على رأسها وخنقها بقطعة قماش وتقييد جثمانها بسلاسل حديدية للتمكّن من سحب جثتها إلى الحفرة المعدة لدفنها، ومادة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.