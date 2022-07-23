آخر تطورات قضية المذيعة شيماء جمال.. مواجهة جديدة بين الزوج وأسرتها

مازالت قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وشريكه ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة «أبو صير» بالبدرشين، هي حديث الساعة، والقضية الأبرز خلال الفترة الحالية، والتي يتابع وينتظر الرأي العام أبرز أحداثها، لذا تستعرض «الوطن» آخر تطورات قضية المذيعة شيماء جمال.

بالتفاصيل.. آخر تطورات قضية المذيعة شيماء جمال

في يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، قررت محكمة جنايات الجيزة في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، تأجيل القضية إلى جلسة يوم السبت الموافق 13 من أغسطس القادم للاطلاع والمستندات.

مواجهة سابقة بين الزوج المتهم ووالدة شيماء جمال

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية المذيعة شيماء جمال يوم الأربعاء الماضي، المواجهة الأولى بين الزوج المتهم بقتل شيماء جمال واقفًا داخل قفص الاتهام، وفي مواجهته أسرة المجني عليها وتحديدًا والدتها التي رفعت صور «شيماء جمال» داخل المحكمة، لتتهم بصوت عال وهي تصرخ من اشتركوا في قتل نجلتها بالسفاحين والقتلة، واتهمت زوج نجلتها المتهم بالخيانة: «تبقى أنت اللي قاتل مراتك وقاعد معايا يوم التلات الصبح بتدور عليها معايا، عاوز تثبتني وأنت اللي قاتلها».

وتمنيت الأم أن تدخل القفص مع المتهمين لتثأر لنجلتها المذيعة شيماء جمال، قائلة: «أنت خاين وكداب وقتلت بنتي عشان الفلوس، أنا مش هرتاح غير لما أشوفكم على حبل المشنقة».

ليرد الزوج المتهم بعدما اعترف بقتلها دفاعًا عن النفس: «أمها اللي بتتكلم دي، بقالها 7 سنين مدخلتش بيتنا، ولا مراتي الله يرحمها راحت بيتها».

موجهة أخرى مرتقبة بين زوج المذيعة شيماء جمال ووالدتها

ومن المنتظر أن تشهد ساحات القضاء مواجهة أخرى جديدة ومرتقبة بين الزوج المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وبين والدة شيماء جمال، وذلك في ثان جلسات محاكمة المتهمين في القضية المقرر لها يوم السبت 13 من أغسطس القادم.