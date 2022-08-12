التحقيق مع رئيس منظمة ترامب في تهم احتيال ضريبي

أفادة قناة «العربية» في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بأنّ رئيس منظمة ترامب، ألن فايسلبيرج، يمثل أمام الادعاء في نيويورك، في تهم احتيال ضريبي.

وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التقارير التي تفيد بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين داهموا منزله في مار إيه لاجو، كانوا يبحثون عن وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية.

دونالد ترامب: القصة خدعة

وصف ترامب، خلال منشور على موقع «Truth Social»، القصة بأنها «خدعة»، وقارنها بالتحقيقات السابقة، حول صلته بالعملاء الروس، بالإضافة إلى الإشارة دون أساس إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زرع أدلة أثناء البحث، -على حد تعبيره-.