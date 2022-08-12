«واشنطن بوست»: «إف.بي.آي» داهمت منزل ترامب بحثًا عن وثائق مرتبطة بالنووي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أهمها، انتشار تفاصيل جديدة حول عملية مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفلوريدا، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي»، إنّ الهجمات على نزاهة المكتب تقوض احترام سيادة القانون.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، أمس الخميس، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي»، كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، الإثنين الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن المدعى العام الأمريكي، ميريك جارلاند، مصادقته شخصيا على مذكّرة تفتيش منزل ترامب في فلوريدا، مشددا، في مؤتمر صحفي، على وجود سبب محتمل للخطوة غير المسبوقة.

وزير العدل الأمريكي يدين هجمات لا أساس لها طاولت نزاهة الوزارة و«إف بي آي»

وقال «جارلاند»، إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية، مضيفا إن وزارة العدل لا تتخذ قرارا كهذا دون دراسة، ودان الوزير الأمريكي، هجمات لا أساس لها طاولت نزاهة وزارة العدل و«إف بي آي»، تم تسجيلها بعد المداهمة.

المحكمة تطلب من الحكومة تقديم تقرير بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر

وطلبت المحكمة من الحكومة الأمريكية، تقديم اقتراحها إلى محامي دونالد ترامب وتقديم تقرير بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر، اليوم الجمعة بشأن ما إذا كان ترامب قد اعترض على كشف المذكرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وفي وقت سابق، وصف مدير «إف بي آي»، كريستوفر راي، التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد العملاء الفيدراليين ووزارة العدل بالمؤسفة والخطيرة، مضيفًا أن العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل.

المسلح يستعمل قاذفا للمسامير

وفي سياق متصل، قًتل مسلحا فارًا، برصاص قوات الشرطة الأمريكية، بعدما حاول اقتحام مركز لمكتب «إف بي آي» في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الواقعة في منطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة الامريكية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى استعمال المسلح قاذفا للمسامير، مضيفة أنه كان يحوز بندقية من نوع «أيه-أر 15» وفر بسيارة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن مسلّحا حاول اقتحام مركز الجهاز في «سينسيناتي» بولاية أوهايو، فيما حدثت مواجهة بين الشرطة والمسلح في وقت لاحق، الذي رفض الاستسلام، عقب هروبه، وانتهى الموقف بمقتل الأخير.

وأكد مدير مكتب «إف بي آي»، كريستوفر راي، عقب الحادث، إن الهجمات على نزاهة المكتب تقوض احترام سيادة القانون.

بدوره، يخطط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبدء حملة إعادة انتخابه، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.