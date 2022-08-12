ترامب: ربط الصحافة مداهمة «إف بي آي» لمنزلي بوثائق مرتبطة بالنووي «خدعة»

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التقارير الصحفية بشأن بحث عناصر «إف بي آي» عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية في منزله بأنها «خدعة»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ترامب ينفي البحث داخل منزله عن وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية

وفي وقت سابق نفى دونالد ترامب التقارير التي تفيد بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين داهموا منزله في مار إيه لاغو كانوا يبحثون عن وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية.

نشر ترامب على موقع Truth Social، ووصف القصة بأنها «خدعة» وقارنها بالتحقيقات السابقة حول صلاته بالعملاء الروس بالإضافة إلى الإشارة دون أساس إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زرع أدلة أثناء البحث، على حد تعبيره.