هبة عبد الغني: فخورة بمشاركتي في لجنة تحكيم المركز القومي للسينما

عبرت الفنانة هبة عبد الغني، عن سعادتها باختيارها من قبل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، كعضوة في أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة من ملتقى رؤية لأفلام الشباب، والمقرر إقامته في الفترة من 20 وحتى 23 أغسطس الجاري، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

هبة عبد الغني: فخورة بالمشاركة

كتبت هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المشاركة في لجنة تحكيم للأفلام تجربة جديدة عليا سعيدة جدا بيها، وفخورة بوجودي في لجنة تحكيم مهمة تضم الناقد الفني أحمد شوقي، والمخرج محمد حماد، متحمسة جدا للتجربة، وأتمنى كل التوفيق لصناع الأفلام الشباب المشاركين في الملتقى».

المشاركة في مسلسل جزيرة غمام

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل جزيرة غمام، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الفنانة هبه عبد الغني شاركت في العديد من المسلسلات مثل خارج السيطرة وسجن النسا وجزيرة غمام، فقامت بطولة فيلمين قصيرين موخرا وهما قهوة فريال، لما كان البحر أزرق، والذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي.