لحظة اصطدام لانش مائي بالطفل يوسف ووالده في حادث مارينا «فيديو»

ترصد «الوطن» مقطع فيديو للحظة اصطدام لانش مائي يسير بسرعة عالية، بقارب هوائي «تيوب» كان يحمل أسرة الطفل يوسف، وهم الأب «دريم سمير»، وإصابة 3، يوسف وشقيقته ووالدته، ما أدى إلى وفاة الأب وإصابة أشخاص آخرين من أفراد أسرته حال ركوبهم «التيوب» للتنزه في الماء، وعقب 12 يومًا من الإصابة رحل يوسف ولحق بوالده.

تعود بداية الواقعة لاصطدام فتاة تستقل موتوسيكل مائي بعوامة هوائية على الشاطئ، ما أدى إلى وفاة الأب، وإصابة الطفل يوسف إصابات خطيرة، مكث على إثرها في المستشفى 12 يومًا، عاش خلالها في غيبوبة يصارع الموت، قبل أن يفارق الحياة أمس الخميس، بعد حادث داخل أحد شواطئ مارينا 2 بالساحل الشمالي.

التحريات: لا وجود لشبهة جنائية في حادث مارينا

كما أصيب أفراد أسرته، والدته وشقيقته، إصابات بالغة وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

التحريات حول الواقعة والتي أجراها رجال المباحث، بينت أن حادث التصادم وقع بين الموتوسيكل المائي و«التيوب» الخاص بالتنزه في الماء، وأسفر عن رحيل شخص وإصابة 3 آخرين، قبل أن يزيد عدد الوفيات في الأسرة ويلحق الابن يوسف بوالده أمس.

تصريحات الطالبة المتسببة في حادث مارينا

الطالبة المتسببة في الحادث، أدلت باعترافاتها أمام جهات التحقيق، وردت على التهم الموجهة لها، قائلة إنها لا تعرف أسرة يوسف ولا توجد لديها أي نية تعمد في الحادث، وأنها خلال سيرها بسرعة اصطدمت بالقارب وقت محاولتها الدوران والعودة مرة أخرى للشاطئ، كما أنها تضررت هي الأخرى بإصابتها بكدمة في البطن، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذها وأفراد الأسرة التي كانت في القارب.

كما نفت التحريات وجود شبهة جنائية في حادث مارينا، مؤكدة أن الوفاة حدثت نتيجة اصطدام غير مدبر من قبل قائدة اللانش المائي، بغرض اللهو وقضاء وقت سعيد في المصيف مع أسرتها، كما أن أسرة الطفل يوسف أيضا كانت تستقل قاربا هوائيا في البحر بغرض التنزه ونتج حدوث تصادم بينهما داخل المياه.