التصريح بدفن جثة الطفل يوسف ضحية «حادث مارينا»

صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان الطفل «يوسف»، الذي أصيب منذ 12 يومًا قضاها جميعا داخل المستشفى في غيبوبة ليلقى مصرعه اليوم الخميس، متأثراً بإصابته جراء اصطدام «لانش مائي» بـ «القارب الهوائي» الذي كان يستقله داخل أحد شواطئ مارينا 2 بالساحل الشمالي، بصحبة والده الذي لقى مصرعه فور إصابته.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات التي قام بها رجال المباحث أن حادث التصادم وقع بين الموتوسيكل المائي وقارب «أفراد هوائي»، تسبب في مصرع شخص يدعى «دريم سمير»، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أفراد أسرته حال ركوبهم «التيوب» للتنزه في الماء.

بداية الواقعة تعود عندما اصطدمت فتاة تستقل الموتوسيكل المائي نحو العوامة الهوائية على الشاطئ، ما أدى إلى وفاة الأب، وإصابة الطفل يوسف ظل على أثرها 12 يومًا في غيبوبة يصارع الموت، إضافة إلى إصابات بالغة في أفراد أسرته، جرى نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

ضبط مرتكبة الواقعة

وبالانتقال والمعاينة تبين صدق الواقعة، وهروب المتهمة، وبعمل التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبطها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات نفت كون الحادث متعمدًا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.