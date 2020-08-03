صاحب سيارة متضررة من حادث مارينا يتهم حمو بيكا: كان سكران ومهيس

انتشرت أنباء عن تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لحادث وانقلاب سيارته على طريق الساحل، بعد انتشار صورة له وهو يقف أمام السيارة المحطمة بمكان الحادث، وصور للسيارات المحطمة.

عمرو نجيب صاحب إحدى السيارات التي تضررت من الحادث،، قال لـ"الوطن"، إنّه في تمام الساعة الـ6 والنصف صباحا، رأى شهود عيان سيارة حمو بيكا "أوبل باللون الأبيض"، يسير بسرعة جنونية وهو داخلها بصحبة فردين آخرين، ما تسبب في اصطدامه بـ7 سيارات وإحداث تلفيات بالغه بها، في منطقة بورتو مارينا.

وزعم نجيب أنّ بيكا اعترف بأنّ السيارة ملك له عقب دخوله قسم شرطة مارينا، قبل أن يحضر المحامي الخاص به ويغير أقواله، بعد أن جعلوا شخصا آخر يتحمل عواقب الواقعة، ناكرين أنّ بيكا هو من كان يقود السيارة.

واتهم عمرو، الفنان الشعبي بأنّه كان في حالة سكر، وظهر في الصور، نافيًا ما قاله بيكا عن عدم قيادته للسيارة: "نزل من العربية مسهم ومش فاهم حاجة، وكله متصور صوت وصورة إحنا مش هنتبلى عليه، وبكره رايحين النيابة".

وتابع: "هو بيقول إنه كان نايم في بيته، بس الصور جايباه واقف في الواقعة ومعايا فيديو يثبت وجوده، بدل ما يقول أي كلام المفروض يطلع يعتذر ويعوض الناس عن الخساير اللي عملها في عربياتهم، عشان يكبر حتى في نظر جمهوره".