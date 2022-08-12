«العربية»: بوريس جونسون يندد بالهجوم على سلمان رشدي في نيويورك

ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، وصفه بـ«المروع»، وفقا نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

نقل بطائرة هيلكوبتر بعد الهجوم

كان سلمان رشدي، قد تعرض للطعن في رقبته اليوم الجمعة، أثناء حضوره احتفالية بولاية نيويورك الأمريكية، ونقل إلى المستشفى بواسطة طائرة هيلكوبتر، كما أعلنت الشرطة اعتقال منفذ الهجوم ومباشرة التحقيقات معه.

محاولة إنقاذ سلمان رشدي

وفق وكالة «أسوشيتد برس»، سقط «رشدي» على الأرض مباشرة بعد الهجوم، وتم تقييد المهاجم، لافتة إلى أنّ مجموعة صغيرة من الناس أحاطت بالمؤلف رافعين ساقيه، على الأرجح لإرسال المزيد من الدم إلى صدره.