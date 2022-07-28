غلق شارع الهرم كليا بداية من فاطمة رشدي وحتى جمال الدين الأفغاني

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق "الخـط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش . المطبعة – الطالبيـة - مدكور) وتسليم موقع محطة مترو أنفـاق (المساحة) بشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام شارع فاطمة رشدى حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني بطول مايقرب مـن (500م) وبعرض مايقرب من (۱۸م).

تنوه محافظة الجيزة بإن الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام في المنطقة المشار اليها وذلك إبتداء مـن الســاعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٢ وحتى إنتهاء الأعمال .

وتشير محافظة الجيزة بأنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة قد تم تجهيز التحويلة المرورية الاتية للتسهيل علي المواطنين:- حركة المركبات القادمة من محور انور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير إتجاه شارع الاهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد " والصعود أعلى الكوبرى ثـم إستكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتـحـة الـدوران "المواجهـة لنادي الشرقية للدخان" ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين .

ثم الدخول يميناً بشارع اللواء فاروق الصاوي وصولاً حتي شارع الشعب ثم السير يميناً بشارع الشعب .

ثم استكمال السير بشارع الشعب ثم الدخول يساراً اتجاه شارع محمود سامي البارودي وصولاً إلى شارع الأهرام أتجاه ميدان الجيزة .

وتنوه محافظة الجيزة ان حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه نفق الهرم – ميدان الجيزة مباشرة يفضل ان تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتي شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولاً لتفق الهرم وميدان الجيزة .

كما تشير محافظة الجيزة انه تم استحداث حارة طوارئ تتخلل موقع الاعمال وذلك لأستغلالها كمسار لسيارات الطوارئ ( الحماية المدنية – الاسعاف – النجدة ) الي جانب استحداث فتحة دوران بشارع الأهرام بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لشارع الديواني ( قبل موقع أعمال المحطة ) لتخدم حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاة شارعي ( الشعب – خاتم المرسلين).

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة وحي العمرانية باتخاذ اللازم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان عدم حدوث اي اعاقات مرورية والتسهيل علي المواطنين وقائدي المركبات .

لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلية المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .