رويترز: طعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك ونقله إلى المستشفى بـ هليكوبتر

تعرض الكاتب سلمان رشدي، البريطاني من أصل هندي، للطعن في رقبته في حفل أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة، وكانت التفاصيل محدودة بشأن حالته، واعتقلت قوات الشرطة الأمريكية المتهم بمهاجمة الكاتب، وذلك نقلا عن وكالة «رويترز».

تهديدات وطعن

وأكدت شرطة ولاية نيويورك وقوع حادث الطعن وقالت إنه نُقل إلى مستشفى بالمنطقة بطائرة هليكوبتر.

وقالت الشرطة إن المهاجم محتجز، وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يهرعون لمساعدته على خشبة المسرح في مؤسسة تشوتوكوا، على بعد نحو 100 كيلومتر من المدينة، وأصيب شخص في المقابلة بجروح طفيفة في رأسه في الهجوم.

تفاصيل الهجوم

ووفق وكالة «أسوشيتد برس» سقط «رشدي» على الأرض مباشرة بعد الهجوم، وتم تقييد المهاجم، ويشار إلى أنّ مجموعة صغيرة من الناس أحاطت بالمؤلف رافعين ساقيه، على الأرجح لإرسال المزيد من الدم إلى صدره.

وقال تشارلز سافينور، الذي كان من بين الحضور، لأسوشيتد برس: «ركض هذا الرجل إلى المنصة وبدأ في طعن رشدي، في البداية كنت مندهشا وتساءلت ما الذي يحدث؟، وبعد ذلك اتضح تماما في بضع ثوان أنه يتعرض للضرب والطعن»، مشيرا إلى أنّ الهجوم استمر نحو 20 ثانية.