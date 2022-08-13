غياب أسرة زوج شيماء جمال عن حضور جلسة محاكمته

غابت أسرة زوج شيماء جمال عن حضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة قتلها، بالاشتراك مع صديقه المتهم الثاني حسين الغرابلي، التي تعقد أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

غياب أسرة المتهم الأول عن أولى الجلسات

كما غابت الأسرة أيضًا عن حضور أولى جلسات محاكمته، التي عُقدت يوم 20 يوليو الماضي، وهو ما جعل المتهم الأول يجوب بعينيه قاعة المحكمة بحثًا عن أي شخص من ذويه، ولكن لم يحضر من أسرته أي شخص للوقوف معه ومساندته في القضية المتهم فيها بقتل زوجته شيماء جمال.

مواجهة بين المتهمين وأسرة المجني عليها

القضية الحدث الأهم الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حدثت المواجهة الأولى خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بعد ارتكاب الجريمة بين المتهمين وأسرة المجني عليها شيماء جمال، وبينما كان المتهم الأول واقفا داخل قفص الاتهام صرخت والدة شيماء فيه قائلة: «تبقى أنت اللي قاتل مراتك وقاعد معايا يوم التلات الصبح بتدور عليها معايا، عاوز تثبتني وأنت اللي قاتلها».

اتهامات متبادلة

واستمرت والدة المجني عليها في الصراخ قائلة: «دخلوني القفص معاه.. أنت واحد خاين وكداب ومش هرتاح غير لما أشوفك أنت والمتهم الثاني على حبل المشنقة.. أنت قتلت بنتي علشان الفلوس»، ليرد عليها الأخير «أنتي بتتكلمي دلوقتي.. أمها اللي بتتكلم دي بقالها 7 سنين مدخلتش بيت بنتها ولا مراتي الله يرحمها راحت بيتها».

وخلال جلسة، اليوم السبت، ستشهد ساحات المحكمة نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين، ومن المؤكّد أنَّ هناك مواجهة أخرى ستحدث بين أسرة المجني عليها شيماء جمال والمتهمان.