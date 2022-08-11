قرار جديد في قضية قتل فتاة وخطيبها لوالدها بحلوان.. وضعا له أقراصا منومة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة فتاة وشاب، لاتهامهما بقتل والد الأولى بمنزله الكائن بمنطقة كفر العلو بحلوان، بعد قيام المجني عليه بتوبيخها، لـ2 أكتوبر لورود تقرير البحث الاجتماعي للمتهمة باعتبارها قاصرا.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد سنوسي وعمر محمد عاشور.

عقدا العزم على قتله

وجاء في أمر أوراق القضية التي حملت رقم 901 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 17 لسنة 2022 كلي حلوان الكلية، قيام المتهمة «سارة. م»، و«حسام. م»، بإنهاء حياة والد الأولى «قتله» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيّتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بأن صور لهما شيطانهما بأن سوء الأمور أحسنها وانساقوا لحيف الظلمات.

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين ابتاعا لذلك الغرض أقراصا منومة وما أن ظفرا بها حتى وضعتها المتهمة الأولى بطعام وشراب والدها حتى فقد وعيه، وما أن واتتهم الفرصة حتى كبله الثاني وجثمت عليه الأولى، فلذة كبده، بوسادة تلهج أنفاسه تقطعا دون أن تقشعر أبدانهما من هول فعلتهما بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة حتى سقط صريعا باسفكسيا كتم الأنفاس.