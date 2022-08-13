تشديدات أمنية قبل بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال

يشهد مجمع محاكم جنايات جنوب الجيزة، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك قبل انطلاق ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال بالاشتراك مع صديقه ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

تواجد أمني مكثف

وشهدت الجلسة الماضية تواجدًا أمنيًا مكثفَا بمحيط المحكمة، فضلًا عن التواجد الإعلامي لتغطية تفاصيل المحاكمة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية لبشاعتها.

اعتراف وإنكار

وحضر المتهمان الجلسة مكبلين بالأصفاد وسط حراسة مشددة، مرتدين ملابسهما العادية وليست ملابس السجن، وتمّ إيداعهما قفص الاتهام لحين بدء جلسة محاكمتهما، الذي اعترف فيها المتهم الأول بارتكابه للجريمة، فيما أنكر صديقه المتهم الثاني اشتراكه في الجريمة.

تعويض مؤقت

وعند اعتلاء رئيس المحكمة إلى المنصة، سجل أمين السر حضور المتهمين ودفاعهم، وبدأ دفاع المجني عليها شيماء جمال بطلب تعويضًا مدنيًا مؤقتًا 501 ألف جنيه، وطلب محامي المتهم مدّ أجل القضية للاطلاع على الأوراق.

مساومة للتنازل عن القضية

وكانت والدة المجني عليها شيماء جمال، قد صرحت بأنَّها قد تلقت اتصالًا هاتفيًا في الساعة 1 صباحًا قبل بدء الجلسة من شخص مجهول يطلب منها التنازل عن القضية مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين جنيه إلا أنَّها أجابته «لو فلوس البنك المركزي كله مش هتعوضني وجود بنتي»، وعندما سمع ردي أغلق الهاتف في وجهي.