تأجيل محاكمة زوج شيماء جمال لجلسة 15 أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال بالاشتراك مع صديقه ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لجلسة يوم 15 أغسطس، بعد أن استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم وكان أبرزها عرض المتهم على الطب النفسي.

صدَر القرار برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمان بعقد العزم وانتواء الأول بالاتفاق مع المتهم الثاني حسين الغرابلي الذي تربطه علاقة صداقة منذ فترة كبيرة فضلًا عن معاملاتهما التجارية، على إنهاء حياة المجني عليها شيماء جمال، لكونها تشكّل خطراً على الأول بعد تهديدها له بفضح زواجهما لدي زوجته الأولى.

خطتان للتخلص من المجني عليها

وفي غضون شهر أبريل من العام الجاري، كانت فكرة التخلص من المجني عليها شيماء جمال قد اختمرت في ذهنهما، ولكن بعد التفكير بروية وهدوء طرح الأول فكرة أن تصدمها سيارة مسرعة أو يقوم أحد الأشخاص بقتلها بعيار ناري ويدعي بأنه خرج بالخطأ ولكن سرعان ما تمّ استبعاد هاتين الفكرتين، ولكن في بداية شهر يوليو الماضي استقر المتهمان على أن يستأجرا إحدى المزارع النائية عن الأعين للتخلص منها، وأعدا لذلك أدوات الحفر والمادة الحارقة لتشويه معالم جثتها بعد قتلها ودفنها في حفرة كانا قد أعداها لها.

ويوم ارتكاب زوج شيماء جمال للواقعة، أوهمها بشراء مزرعة لها بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لإنهاء الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الأخيرة، وفور دخولها للمزرعة انقض عليها المتهم بالمسدس الخاص بها بضربتين على رأسها وسقطت مغشيا عليها، وساعده المتهم الثاني حسين الغرابلي صديقه، في نقل الجثة عن طريق السلاسل الحديدية التي قيدوها بها، وألقوها داخل حفرة وبعدها شوها معالم جثتها بمادة حارقة «مياه نار»، لإخفاء معالم جريمتهما.