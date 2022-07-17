5 قرارات من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على الطفلة «ملك» بأسيوط

اتخدت النيابة العامة، قرارات صارمة بحق عامل بوفيه في مركز ترفيهي بأسيوط، لكونه اعتدى على الطفلة «ملك»، التي لم تتجاوز الـ5 سنوات بمحافظة أسيوط أثناء لهوها، جاء هذا وفق ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مضمون القرارات

كان أول القرارت، إيداع الطفل المتهم بالاعتداء على الطفلة ملك في أسيوط، إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، لبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، وقررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة، ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، كما أمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة، وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم حيال ارتكابه الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها «ملك»، التي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقة لألعاب الأطفال في أسيوط.

استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مرتكب الواقعة

وانتشرت واقعة هتك عرض طفلة أسيوط خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق كبير، ما أدى لاستياء شديد بين رواد «فيسبوك»، وسط مطالبات بغلق المركز الترفيهي، وتوقيع أقصى عقوبة على العامل، لقيامه بهتك عرض الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ عامها الخامس بعد، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.