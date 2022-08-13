كواليس أول ظهور للمتهمين بقتل شيماء جمال قبل ثاني الجلسات.. «15 دقيقة»

ساعات قليلة تفصل عن الجلسة الثانية للمتهمين بقتل شيماء جمال، بعد أن ظهرا خلال الجلسة الماضية عقب إيداعهما قفص الاتهام، وهما يرتديان ملابسهما العادية وليس ملابس السجن، وكانا في حالة هدوء تام خلال حضور ثاني جلسات محاكمتهما، وحدثت بينهما وبين أسرة شيماء جمال مشادة كلامية، ليرد عليها المتهم الأول بأنَّها لم تكن تعلم شيء عن نجلتها المجني عليها منذ سنوات، قائلًا: «اللي بتتكلم دي متعرفش حاجة عن مراتي الله يرحمها من سنين».

كواليس الجلسة الأولى للمحاكمة

وشهدت الجلسة الماضية التي استغرقت حوالي 15 دقيقة، إنكار المتهم الثاني شريك زوج شيماء جمال ارتكابه الجريمة، بينما اعترف المتهم الأول بارتكابه للواقعة، قائلًا: «أيوة أنا قتلتها ولكن بدون عمد».

بانرات بصورة شيماء جمال

على الجانب الآخر، وقفت أسرة شيماء جمال حاملة «بانرات» عليها صورة المجني عليها، مطالبة بالقصاص من المتهمين، بينما عنف رئيس المحكمة، شقيق «شيماء» قبل أن يسأله عن هويته، بعد أن أخذ يردد «حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أيمن.. منك لله».

وطالب محامي المجني عليها شيماء جمال مدنيًا أمام هيئة محكمة، بتعويض مؤقت قدره 501 ألف جنيه، متقدمًا بطلب تصريح بالاطلاع على أوراق القضية، وهو ذات الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم الأول زوج شيماء جمال.

وانتهت الجلسة إلى تأجيل القضية إلى جلسة اليوم السبت، 13 أغسطس، للاطلاع على أوراق القضية، وحدثت بين أسرة المجني عليها شيماء جمال ودفاع المتهمين، مشادة كلامية، مستنكرة دفاعهم عن القتلة: «أنتوا بتدافعوا عن قتلة».