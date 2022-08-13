تايبيه تشكر واشنطن لاتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن في مضيق تايوان

قدمت وزارة الخارجية التايوانية، شكرها، للولايات المتحدة الأمريكية، على اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن في مضيق تايوان، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يجب حل الخلافات بين الصين وتايوان بالوسائل السلمية.

بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بسياسة الصين الواحدة

وأضاف بلينكن، أن «واشنطن»، ملتزمة بسياسة الصين الواحدة ولا تؤيد استقلال تايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى أنها لم تفاجأ باستطلاع للرأي أظهر أن بلادها تحظى في الدول العربية، بشعبية أكبر من «واشنطن»، وأوضح المتحدث باسم الوزارة، «وانج وين بين»، أن الصين كانت دائما صديقا مخلصا وموثوقا لهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «وانج وين بين»، إن بلاده مستعدة للعمل مع الدول العربية لدعم التنمية الوطنية، وحماية السلام والاستقرار في «الشرق الأوسط» بشكل مشترك، وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.

وفي 10 أغسطس الجاري، قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إن نتائج استطلاعات للرأي في الفترة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2022، أجراها الباروميتر العربي، شبكة بحثية مقرها جامعة «برينستون» الأمريكية، في دول بينها: «العراق-لبنان-الأردن-ليبيا-المغرب-تونس-موريتانيا-فلسطين-السودان»، أظهر أن شعوب الدول العربية لديهم آراء إيجابية حول الصين أكثر من الولايات المتحدة.

الخارجية الصينية: «بكين» لعبت دائما دورا بناء في العالم العربي

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أن «بكين»، لعبت دائما دورا بناء في العالم العربي، مضيفا أن بلاده تدعم الدول العربية والدول الأخرى في الشرق الأوسط في معالجة قضايا الأمن الإقليمي، وتدعم شعوب المنطقة في استكشاف مسار التنمية الخاص بهم بشكل مستقل.

وتابع «وانج وين بين» قائلا، إن الصين لا تسعى أبدا لتحقيق مصالح جيوسياسية، وليس لديها أي نية لملء ما يسمى بفراغ السلطة.