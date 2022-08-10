الصين: جيشنا مستعد للقتال.. وعلى تايوان تحديد موقفها

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الثنائية بين الصين وتايوان لها نتيجتان محتملتان فقط، ويتعين على إدارة تايوان أن تتخذ القرار الصائب، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وقال «كيفي» في بيان صادر اليوم: «في الوقت الحالي، تواجه العلاقات الصينية التايوانية عبر المضيق، خيارين للمستقبل، ويتعين على إدارة تايوان اتخاذ القرار الصحيح، وتحديد الوجهة التي ترغب في الاتجاه نحوها».

وبحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أكدت قيادة المسرح الشرقي التابع للجيش الصيني، في وقت سابق من اليوم، أنه جرى إتمام المهام المحددة كجزء من التدريبات والمناورات العسكرية حول تايوان بنجاح، حيث أعدت الصين مناورات عسكرية كبيرة النطاق من أجل نشر وتوزيع الصواريخ والطائرات والمدافع والسفن الحربية، في رد غاضب على زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي.

وصرحت القيادة، عبر حسابها الرسمي على موقع «ويبو»، بأن الأسطول الصيني يراقب جميع التغيرات المتوقع حدوثها في مضيق تايوان، ومستمر في تنفيذ التدريبات العسكرية بانتظام حتى يكون جاهزا للقتال، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

مناورات عسكرية صينية في مضيق تايوان

يذكر أن التدريبات بدأت في 4 أغسطس الماضي بـ6 مناطق بحرية مختلفة حول جزيرة تايوان، وكان من المقرر انتهاؤها في 7 أغسطس، ولكن أعلنت شبكة التليفزيون المركزى الصيني، الأحد الماضي، أن قوات الجيش الشعبي الصيني مستمرة في إجراء تدريبات ومناورات عسكرية بانتظام شرق «الخط الوسط» لمضيق جزيرة تايوان.

وأشار التليفزيون الصيني، إلى أن المناورات العسكرية أظهرت أن المياه الإقليمية التابعة لجزيرة تايوان غير موجودة، كما أن تايوان جزء من الصين والأسطول الصيني يبحر في مياهه الإقليمية.