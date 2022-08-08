آخر أخبار أزمة تايوان.. الصين تتحدى أمريكا بشن هجمات مضادة للغواصات

دافعت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، عن تعليقها المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة؛ احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الجيش الصيني، سيواصل المناورات حول تايوان، وذلك ضمن آخر تطورات أزمة تايوان، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وعلقت الصين، المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة؛ ردا على زيارة بيلوسي المرفوضة من قبل بكين إلى تايوان، الأمر الذي وصفه بعض المحللين بالخطر الداهم، خاصة في ظل احتدام الأزمة بين الدولتين، وفق «جارديان».

الدفاع الصينية: واشنطن مسؤولة عن التوتر في مضيق تايوان

وقال وو تشيان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، عن قرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، إن الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان مستفز بالكامل، والمسئول عن كل ذلك هو الجانب الأمريكي، ولذلك يجب عليه أن يتحمل المسئولية الكاملة، فضلا عن العواقب الوخيمة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعربت عن استيائها حيال القرار الصيني بتعليق المحادثات العسكرية، واصفةً القرار بـ«غير المسئول»، فيما أشار جيش التحرير الصيني، إلى أنه سيشن هجمات مضادة للغواصات وغارات بحرية اليوم، وذلك بعد 4 أيام من المناورات العسكرية حول جزيرة تايوان.

زيارة بيلوسي تفجر أزمة تايوان بين الصين وأمريكا

وتعد زيارة «بيلوسي» هي السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة، إذ أن الصين حذرت مرارًا وتكرارًا من دخول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، التي تعدها الصين جزءً من أراضيها، ولكن لم تلتفت إلى تلك التحذيرات، ما دفع بكين إلى أن إطلاق صواريخ باليستية فوق تايبيه لأول مرة.

واعتبرت بكين، أن الزيارة نوع من «استعراض العضلات» من قبل واشنطن، ومساس بسيادة بكين باعتبار تايوان جزء من الأراضي الصينية، لكن الإدارة الأمريكية تجاهلت التحذيرات الصينية.

محللون أمنيون: الوضع يزداد سوءًا في مضيق تايوان

وكان من المقرر أن تنهي الصين المناورات العسكرية، أمس، ولكن السلطات الصينية لم تؤكد على ذلك الأمر حتى الآن، ونتيجة لذلك يخشى عدد كبير من المحللين الأمنيين من أن يزداد الوضع سوءا في مضيق تايوان، ولاسيما بعد أن اخترقت بعض الطائرات والسفن المجالات الجوية والبحرية لتايوان.

وفي وقت سابق، نفذت زهاء 10 سفن صينية المناورات حول محيط الجزيرة، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع التايوانية للرد على ذلك عن طريق إرسال بعض الطائرات وسفن حربية، كما أنها شددت على أن هذه المناورات تحاكي الهجمات على الجزيرة وقواتها البحرية.