بعد قليل.. أول جلسة طارئة للنواب في الفصل التشريعي الثاني

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ظهر اليوم، جلسة برلمانية طارئة في غير دور الانعقاد لمناقشة أمر مهم لم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن.

استعدادات لعقد جلسة النواب الطارئة

وعلى مدار الساعات الماضية، شهد المجلس حالة من الحراك الكبير استعدادا لعقد هذه الجلسة الطارئة، وأرسلت الأمانة العامة لـ مجلس النواب التي يرأسها المستشار أحمد مناع رسائل نصية عبر التليفون لإبلاغ النواب بانعقاد الجلسة البرلمانية اليوم فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي راجعت فيه الوحدة الهندسية التابعة للمجلس بمراجعة استعدادات القاعة الرئيسية، التي ستشهد انعقاد هذه الجلسة، وراعت عدد من الكتل البرلمانية بمجلس النواب دعوة أعضائها لعقد اجتماع طارئ ومصغر قبل انعقاد الجلسة البرلمانية اليوم.

وتعد الجلسة الطارئة اليوم هي الجلسة البرلمانية الأولى من نوعها، والتي يتمّ انعقادها في غير دور الانعقاد من الفصل التشريعي الثاني، ويأتي هذا الانعقاد في ضوء مناقشة أمر عاجل.

سبب تسمية الجلسة الطارئة بهذا الاسم

وسميت الجلسة بالطارئة نظرًا لانعقادها خارج دور الانعقاد البرلماني والمكون من 5 أدوار انعقاد للفصل التشريعي، ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية هناك عدد من الأمور التي يحق لرئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة أمر عاجل وفى مقدمتها إجراء التعديل الوزاري أو أعفائها من عملها كما تنظم اللائحة الداخلية إجراءات إعلان حالة الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفس هذا الشأن يعقد المجلس جلسة سرية مغلقة بحضور أعضائه فقط ويتمّ عقدها بطلب من رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدَر قرارًا بفض دور الانعقاد الثاني في شهر يوليو الماضي.