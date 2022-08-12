«إكسترا نيوز»: الجلسة الطارئة لمجلس النواب غدا تناقش تعديلا وزاريا

أعلنت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل، نقلا عن مصدر مطلع بمجلس النواب، أن جلسة الغد الطارئة للمجلس ستناقش تعديلا وزاريا لبعض الحقائب.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلسة طارئة غدا السبت، الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة 12 ظهرا.

جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر «أمر عاجل»

وأرسلت الأمانة العامة لـ مجلس النواب، رسائل عاجلة إلى الأعضاء، منذ دقائق، تفيد بعقد جلسة طارئة غدا، لنظر «أمر عاجل».

يأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية ولأول مرة في الفصل التشريعي الثاني.