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«إكسترا نيوز»: الجلسة الطارئة لمجلس النواب غدا تناقش تعديلا وزاريا

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محمد أيمن سالم
11:19 م | الجمعة 12 أغسطس 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلنت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل، نقلا عن مصدر مطلع بمجلس النواب، أن جلسة الغد الطارئة للمجلس ستناقش تعديلا وزاريا لبعض الحقائب.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلسة طارئة غدا السبت، الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة 12 ظهرا.

جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر «أمر عاجل»

وأرسلت الأمانة العامة لـ مجلس النواب، رسائل عاجلة إلى الأعضاء، منذ دقائق، تفيد بعقد جلسة طارئة غدا، لنظر «أمر عاجل».

يأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية ولأول مرة في الفصل التشريعي الثاني.

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