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الرئيس السيسي: دعوت مجلس النواب لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية

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محمد أبو عمرة
11:50 ص | السبت 13 أغسطس 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تمّ التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي».

السيسي: التعديل الوزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة

وأضاف رئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  «فيس بوك» أنَّ «الملفات تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعاً من أجلها».

الرئيس السيسي يشكر جميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم

تقدم الرئيس السيسي، بالشكر والتقدير لـ«جميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم».

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.