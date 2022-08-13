عاجل .. مجلس النواب يتلقى خطابا بالحقائب الوزارية الجديدة

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لعقد جلسته البرلمانية الطارئة بعد دقائق، وسط استعدادات مكثفة لدخول أعضاء المجلس إلى القاعة الرئيسية.

خطاب بأسماء الوزراء الجديد

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنَّ مجلس النواب تلقى منذ قليل خطابًا بأسماء الوزراء الجدد في ضوء التعديل للوزاري وفقًا لخطاب رئيس الجمهورية بتعديل بعض الحقائب الوزارية.

آخر تعديل وزاري

يُشار إلى أنَّ آخر تعديل وزاري شهده مجلس النواب كان في ديسمبر 2019، ووافق عليه المجلس فى الفصل التشريعي الأول.