عاجل.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري في جلسة طارئة

وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على التعديل الوزاري المرسل من رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة اليوم، وتلا المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس نص المادة 129 التي بمقتضاها عقدت الجلسة الطارئة ونصها: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده».

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وقال المستشار حنفي جبالي، إنه عملًا بحكم الفقرة الأخيرة وصلني خطاب من رئيس الجمهورية، يطلب عقد جلسة طارئة وتم تلاوة نص خطاب رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس.

وتضمنت التعديلات ما يلي:

ـ رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم.

ـ هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية.

ـ خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان.

ـ محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.

ـ سها الجندي وزيرة للهجرة خلفًا للسفيرة نبيلة مكرم.

ـ أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار.

ـ أحمد سمير وزيرا للصناعة والتجارة.

ـ محمد عباس حلمي هاشم وزيرا للطيران المدني.

ـ حسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة.

ـ نيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرا للثقافة.

ـ اللواء هشام عبد الغني أمنة وزيرة للتنمية المحلية.

ـ مصطفى كمال عصمت وزارة قطاع الأعمال العام.

ـ اللواء محمد صلاح الدين وزيرا لإنتاج الحربي.