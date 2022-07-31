الفقي: صندوق النقد الدولي يؤكد قدرة مصر على استخدام سياستها المالية بحرفية

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يتميز بمرونة شديدة، فيما يتعلق بأسعار الصرف الخاص بالدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى أن الجهاز الإنتاجي قوي، لكنه في حاجة ماسة إلى المزيد من المرونة، «العلاج ليس بالتعويم مرة أخرى، أكما حدث في نوفمبر 2016، ونسعى لعدم انفلات الأمور».

الفقي: برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة لمصر نجحت

أضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرا، أظهر ما تتمتع به مصر من سجل جيد مع الصندوق، منذ بدء برامج الإصلاح الاقتصادي، التي بدأتها مصر مع الصندوق في نوفمبر 2016، البرنامج الثاني الذي بدأ في عام 2021، «البرامج نجحت بدليل أن الصندوق طلع تقرير لما قامت به مصر على البرنامجين الماضيين، وكان جيدا».

الفقي: صندوق النقد يؤكد قدرة مصر

واستطرد: «الصندوق بيؤكد أن مصر قادرة على استخدام سياستها النقدية بحرفية، ولديها القدرة في القيام ببرنامج إصلاح اقتصادي آخر، والمفاوضات تسير بقدر كبير من الجدية بين الصندوق والحكومة المصرية، هناك إجراءات مسبقة قامت بها القيادة السياسية، قبل الاتفاق مع الصندوق، فيما يتعلق بالدعم بصفة عامة، أو أسعار الطاقة».

وأوضح أنه بالنسبة للمرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، هناك الكثير مما يقال في هذا الباب، لكن هناك تفهمات بين الحكومة وصندوق النقد، بعدما نجحت الحكومة في أن يكون سجلها جيد مع الصندوق، «ستصل مصر لاتفاق جيد مع الصندوق، كما صرح وزير المالية بنهاية العام الجاري، حتى تستطيع مصر الخروج من تلك الأزمة الاقتصادية القوية التي يعاني منها كل دول العالم».

وتابع: «البنك المركزي أخد قراره برفع سعر الفائدة بنسبة 3% على مرتين بسبب التضخم العالمي، ودي إجراءات استباقية، بدليل أن معدلات التضخم التي كانت متصارعة، وصلت في شهر مايو الماضي لنسبة 15.3%، والسياسة النقدية للبنك المركزي، في زيادة سعر الفائدة، كسرت معدلات التضخم، وهناك إجراءات قوية للسياسة النقدية المصرية».