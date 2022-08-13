من هو اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد؟

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة منذ قليل، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على تعيين اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، بناءً على الخطاب المرسل إلى مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري الجديد، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد.

اللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي عمل مساعدًا لرئيس هيئة التسليح

ويتساءل البعض عمن هو اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتستعرض «الوطن»، أبرز ملامح سيرته الذاتية في السطور التالية.

وكان اللواء محمد محمد صلاح الدين، يشغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب لها، وهي الهيئة التي يرأسها وزير الإنتاج الحربي بصفته، منذ 24 نوفمبر 2020، عقب إصدار وزير الإنتاج الحربي السابق اللواء محمد مرسي، قرار بتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة، بعد وفاة المهندس حسن عبدالمجيد، في 15 نوفمبر 2020.

«صلاح الدين» عمل مستشارًا لوزير الإنتاج الحربي ونائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

وعمل المهندس محمد محمد صلاح الدين، في عدة مناصب قيادية بالقوات المسلحة، حتى عمل مساعدًا لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، قبل أن ينتقل للعمل في الهيئة العربية للتصنيع، اعتبارًا من مطلع عام 2019، حتى شهر أغسطس 2020.

وعمل المهندس محمد محمد صلاح الدين، عقب ذلك مستشارًا لوزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة من 4 أغسطس 2020، حتى 15 نوفمبر 2020، قبل أن يعين نائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب لها عقب وفاة الدكتور حسن عبدالمجيد.

وأجرت «الوطن»، أول حوار صحفي مع اللواء مهندس محمد محمد صلاح الدين، عقب تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، من قبل، أكد خلاله أهمية خطط تطوير وتحديث المصانع الحربية المختلفة.