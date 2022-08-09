وزير الإنتاج الحربي ووزير الدفاع ببوركينا فاسو يتفقدان مصنع أبو زعبل

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الدفاع وشئون المحاربين القدامي بجمهورية بوركينا فاسو، شركة «أبو زعبل» للصناعات المتخصصة مصنع «300 الحربي».

وزير الإنتاج الحربي: نهتم بتوجيه الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لتلبية احتياجات بوركينا فاسو

في بداية الجولة التفقدية، رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بوزير دفاع بوركينا فاسو والوفد المرافق له، موضحاً أنَّ الشركة مصنع «300 الحربي» هي إحدى الشركات التابعة للوزارة، التي تسهم في إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطـة وذخائرها والمتفجرات الكهربائية وغير الكهربائية كما يتمّ الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية المختلفة، عقب ذلك قام الوزيران بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة، التي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في مجال توريد متطلبات الجانب البوركيني من المنتجات العسكرية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوجيه الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالجهات التابعة لتلبية احتياجات الجانب البوركيني الشقيق.

وزير الدفاع البوركيني: مصر شريكاً مهماً ورئيسياً في مواجهة أزمات بلادنا

من جهته، أكّد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامي بجمهورية بوركينا فاسو أنّ بلاده تعتبر مصر شريكاً مهماً ورئيسياً لهم في مواجهة الأزمات الحالية، مشيداً بالاهتمام المصري بدعم المجالات التنموية في بوركينا فاسو.

وأبدى وزير الدفاع البوركيني، رغبة بلاده في مزيد من التعاون العسكري مع الجانب المصري في إطار التزويد بالمعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب.

حضر الجولة التفقدية رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.