وزير الإنتاج الحربي: المصريون «أبطال».. وتكيّفوا مع الظروف العالمية الصعبة

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ديوان عام الوزارة، وهنأ العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

تطوير قطاع الإنتاج الحربي

وأعرب الوزير مرسي، عن أمنياته بأن يعيد الله تعالى، المناسبة العطرة على العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم، بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، موجّها خالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي، على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي، وتحقيق مؤشرات متميزة لبنود ميزانية 2021/2022 في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم الآن، والتي تسعى الدولة لتخفيف حدة تأثيرها على المواطن المصري العظيم.

مسيرة التنمية والبناء

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أنّ البطل الحقيقي في هذه الأزمة هو الشعب المصري، حيث استطاع أن يكيّف نفسه ويتعايش مع الظروف الاقتصادية الصعبة، داعيا العاملين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة مسيرة التنمية والبناء لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

من جانبه، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لـ وزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزير مرسي شدد على أنّ رفعة شأن الإنتاج الحربي، لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه العاملين المخلصين، ليظل قلعة الصناعة العسكرية في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.