من هو اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد؟.. شغل منصب محافظ البحيرة

تولى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حقيبة وزارة التنمية المحلية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن التعديل الوزاري الذي صدر اليوم، وذلك بعدما كان يشغل منصب محافظ البحيرة منذ أغسطس 2018، وقبلها تولى منصب رئيس مدينتي القصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

«آمنة» تدرج في عدة مناصب

وزير التنمية الجديد من مواليد عام 1962، وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس تجارة، وتولى عدة مناصب منها قائد سرية مدفعية صاروخية، وضابط بأمن الحرس الجمهوري، وقائد سرية بشرطة الحرس الجمهوري، ومدير شرطة ومساعد رئيس شرطة الحرس الجمهوري.

شارك «آمنة» في كل ملفات المحليات، ومنها مسابقة اختيار القيادات من رؤساء الأحياء والمدن وسكرتيري العموم وتطيبق اشتراطات البناء الجديدة وإعمال قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروعات حياة كريمة لتغيير حياة المواطنين للأفضل في القرى وتوابعها وترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني الحكومي، والعمل على تحسين منظومة النظافة ومواجهة الإشغالات، فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة ضمن خطة الدولة.

حصل على العديد من الأوسمة

كما حصل وزير التنمية المحلية الجديد في حكومة مدبولي على عدد من الأنواط، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، كما حصل على عدد من الفرق التعليمية منها فرقة قادة فصائل، فرقة مساحة راقية، فرقة استخدام عربة مسار، فرقة ضباط سطح ومساحة، فرقة قادة سرايا، فرقة قادة كتائب، دورة قادة ألوية.