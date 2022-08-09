أول توجيه من التنمية المحلية بشأن تعليمات «الوزراء» بترشيد الطاقة: ننفذ فورا

تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترات السابقة، على تحسين خدمات الكهرباء وتوفير الطاقة، خاصة فى إنارة الشوارع، إذ يجرى تركيب كشافات إنارة موفرة للطاقة بالشوارع، ويتم استخدامها في إنارة الطرق المحلية داخل المحافظات، وفى آخر 8 سنوات، تم تركيب 1.3 مليون كشاف موفر للطاقة بمبلغ 6.2 مليار جنيه، لخدمة الطرق المحلية بالمدن والقرى والكفور والنجوع، من أجل خدمة أفضل للمواطنين، وحفاظا على أرواحهم، وأسهمت إجراءات ترشيد الاستهلاك للطاقة، في توفير 9 مليارات جنيه.

الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إن الوزارة ملتزمة بكل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات بشأن عمل المحليات، مؤكدا التنسيق مع المحافظات، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية، من دواوين المحافظات والأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى المديريات الحكومية، بحيث يجر إطفاء المباني الخارجية الحكومية، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، كما يتم ترشيد الاستهلاك أثناء أوقات العمل، فضلا عن وجود تنسيق بين المحافظات والإدارات المركزية للإنارة وشركات الكهرباء، لتخفيض إنارة الشوارع والتركيز على لمبات الليد الموفرة في عمل الكشافات.

لمبات موفرة فى أعمدة الإنارة

وأشار قاسم إلى أن المحافظات تطبق على الفور تعليمات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة، ووزارة التنمية المحلية تعمل من فترة على إنارة الشوارع بواسطة لمبات موفرة خلال السنوات السابقة، وأيضا توجيه المحافظات بضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الطاقة، والحد من أي تجاوزات فى هذا الشأن، مع تقديم حوافز للجهات التي تنجح في توفير الطاقة.

القاهرة تعلن ترشيد الاستهلاك للكهرباء

وفى سياق متصل، قامت محافظة القاهرة بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة بترشيد الطاقة بتطبيق خطة متكاملة لتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية التابعة للمحافظة.

وأصدرت محافظة القاهرة توجيهات لجميع أجهزة المحافظة من الأحياء والمديريات وديوان المحافظة، والمركز التكنولوجي، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية على أرض الواقع، وغلق كل مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية.