التنمية المحلية: توفير 100 منفذ بيع للأسماك في 14 محافظة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للتوسع فى إقامة أكبر عدد من منافذ بيع للسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال «شعراوي» في بيان صحفي له اليوم، إنه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.

100 منفذ بيع في 14 محافظة

وأوضح اللواء محمود شعراوى انه تم توفير 100 منفذ فى 14 محافظة وهى «القاهرة -الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية – الغربية – الأقصر – اسوان – الوادى الجديد – بنى سويف – الإسماعيلية – الإسكندرية – جنوب سيناء – البحر الأحمر» تتنوع ما بين منافذ ثابتة بالأسواق أو سيارات متنقلة وأخرى ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة ليتم تسويق كميات تصل إلى 40 طنا يومياً بأسعار تنافسية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إنه تم توفير 12 منفذًا بمحافظة القاهرة، و7 منافذ بمحافظة الجيزة، و16 منفذًا بمحافظة الشرقية، و3 منافذ بمحافظة الغربية، و4 منافذ بمحافظة الوادي الجديد، و13 منفذًا في محافظة الإسماعيلية، و6 منافذ بمحافظة بني سويف، و12 منفذًا بمحافظة الأقصر، وعدد 2 منفذ في كل من محافظة جنوب سيناء ومحافظة أسوان، وعدد منفذ واحد في كل من محافظة القليوبية ومحافظة البحر الأحمر، وتم توزيع المنافذ في الأماكن الحيوية بالمراكز والقرى في المحافظات المشار إليها لسهولة وصول المواطنين إليها.

المساهمة في توفير فرص عمل للشباب

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن إنشاء هذه المنافذ ساهم في توفير فرص عمل للشباب، حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين في العمل بتلك المنافذ، موجهاً بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات والرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق، وذلك لسد العجز في المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالأسواق الموجودة في نطاق المحافظة.