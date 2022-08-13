معلومات عن محمد معيط وزير المالية.. قائد منظومة التأمين الصحي الشامل

جدد البرلمان المصري، الثقة في بقاء الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية للسنة الرابعة على التوالي، الذي تولى مقاليد المنصب في 14 يونيو 2018.

وتحمل الدكتور محمد معيط الذي عمل بالتدريس في جامعة القاهرة، أبرز الملفات الشائكة وهي الموازنة العامة للدولة، ونجح في النزول بحجم الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، إلى 90.2% في يونيو 2019 ثم 87.5% في يونيو 2020.

وعمل «معيط» مدرسا بجامعة برمنجهام بإنجلترا، وجامعة جلاسجو بإسكتلندا، وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من كلية التجارة جامعة القاهرة، ودرجة دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم ودرجة الدكتوراه من جامعة سيتي بلندن.

مناصب تقلدها «معيط»

وقبل تقلد منصب الوزارة، تدرج «معيط » بالعمل مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمسؤول عن ملف التأمينات وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية في عهد وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، واستمر بالوزارة حتى عام 2013، ثم تولى منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والقائم بأعمال رئيس الهيئة، وانتقل للعمل كمساعد أول وزير الصحة للشؤون المالية، وتولى مسؤولية إعداد قانون التأمين الصحى، ثم عاد للعمل بوزارة المالية كمساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى أكتوبر 2015، ثم شغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، منذ مارس 2016، وحتى تعيينه وزيرًا للمالية في يونيو 2018 قبل أن تجدد به الثقة اليوم.

دور «معيط» في منظومة التأمين الصحي الشامل

من أبرز الملفات التي نجح في توليها «معيط» هو تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل منذ عام 2019، الذي يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ مع تحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين، كما تعد نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 300 جنيه فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.