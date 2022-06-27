معيط: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لا يعتمد عليها لبناء الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الأموال الساخنة، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة على نحو خاص لا يمكن الاعتماد عليها من أجل بناء اقتصاد قوي، موضحًا أنّ الفترة الماضية شهدت خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، إذ خرج نحو 15 مليار دولار، خلال أسبوعين.

واعتبر معيط، خلال اللقاء السنوي الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، اليوم، أنّ الأموال الساخنة قد تأتي مجددا، لكن من الخطأ التعامل معها باعتبارها استثمارات حقيقية، متابعا: «الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط.. مصر يجب أن تتعلم الدرس، لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة».

الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر

وأضاف وزير المالية، أنّه يجب الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على الاقتصاد الحقيقي، وتحسين بيئة العمل والاستثمار من أجل جذب المستثمرين، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل، مشيرا إلى أنّ مصر يجب أن تنسى الأموال الساخنة وتعمل على قطاعات يمكنها حماية الاقتصاد بالفعل، لن نقول لا للأموال الساخنة لو جاءت، لكننا لن نعتمد عليها مجددا.

وأشار الوزير إلى أنه يجب التفكير بشكل مختلف عما كان في الماضي، وأن أزمة كورونا أعطت دروسا كثيرًا للاقتصادات العالمية، مضيفا: «عقدت اجتماعات عديدة مع وزراء مالية آخرين، وفيما يتعلق بقمة المناخ المزمع عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ».

الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

وقال الوزير إنّه يجب أن تستعد مصر سريعًا للمشروعات المرتبطة بالتغير المناخي، وأنه لا يمكن التعهد بمستهدفات دون تحديد كيفية وآليات تحقيقها، مع التركيز على تأثير الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنهم يجهزون الكثير من الأفكار لتحويل العديد من الأهداف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر إلى واقع حقيقي.