بث مباشر.. جلسة البرلمان لإقرار التعديل الوزاري الجديد كتب: نرمين عفيفي 01:15 م | السبت 13 أغسطس 2022 مجلس النواب تذيع قناة «إكسترا نيوز» في بث مباشر جلسة البرلمان التي انعقدت منذ قليل لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة في 13 حقيبة وزارية. اقرأ المزيد: الرئيس يدعو مجلس النواب للانعقاد للنظر في تعديل 13 حقيبة وزارية الرئيس السيسي: دعوت مجلس النواب لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية عاجل .. مجلس النواب يتلقى خطابا بالحقائب الوزارية الجديدة مجلس النواب يجدد الثقة في حكومة مدبولي مع تعديل 13 حقيبة وزارية مجلس النواب التعديل الوزاري بقلم نرمين عفيفي