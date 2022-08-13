وزير الرياضة يفتتح ملتقى «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» بمشاركة 22 دولة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وتزامناً مع احتفالية يوم الشباب العربي واليوم العالمي للشباب.

مشاركة 300 شاب من 22 دولة

ويشارك في فعاليات المؤتمر 300 شاب وفتاة من 22 دولة عربية، وبمشاركة عدد من أعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب، وذلك امتثالاً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار 2023 عام الشباب العربي، وبتنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية، وبالتنسيق مع كل من الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، ووحدة السياسات والاتصال السياسي ومكتب مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، خلال الفترة من 11 حتى 14 أغسطس الحالي.

وخلال كلمته، قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة إلى المشاركين في الملتقى بمناسبة يوم الشباب العربي والعالمي، مشيراًإلى أن الشباب هم الثروة والمستقبل وأساس تقدم مجتمعاتنا، وجوهر تنميته.

الاستثمار في عقول الشباب العربي

ولفت إلى أن الملتقى يُعد من إحدى الفعاليات التي تستهدف الاستثمار في عقول الشباب العربي ومنحهم الفرصة للحديث عن التحديات التي تواجههم، خاصة معركة الوعي، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزراء الشباب والرياضة العرب على هامش اجتماع المكتب التنفيذي، واجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة أن الملتقى يعد ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس نحو بناء عقول الشباب العربي، وتأهيله لمجابهة الأفكار المغلوطة والقيم الدخيلة على مجتمعنا العربي ومواجهة الشائعات ودفع الشباب لمناصرة ودعم فكرة التضامن العربي وحماية مجتمعاتنا من أي محاولات للنيل منه ومن شبابه.

المساهمة في زيادة الوعي والانتماء

وفي ختام كلمته، عبر وزير الرياضة عن عميق تقديره لكل الشباب في ربوع الوطن العربي، داعياً إياهم بأن يكونوا «حائط الصد» والمساهمة في زيادة الوعي والولاء والانتماء، وتعزيز التبادل الثقافي وتبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات، وفق رؤية شبابية عربية مشتركة.

كما قدمت الدكتورة مشيرة أبوغالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وسام بناء الوعي العربي إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تقديراً لجهوده المثمرة على مستوى قطاعي الشباب والرياضة.