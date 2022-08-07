قرار حكومي بتنظيم عمل وزارة الشباب والرياضة لدعم واكتشاف الموهوبين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2711 لسنة 2022، بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، الذي نص على أن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة واكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وغيرها، بما يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة.

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