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نتيجة الثانوية العامة 2022

قرار حكومي بتنظيم عمل وزارة الشباب والرياضة لدعم واكتشاف الموهوبين

كتب:

محمد مجدى
04:02 م | الأحد 07 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2711 لسنة 2022، بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، الذي نص على أن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة واكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وغيرها، بما يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وللاطلاع على التفاصيل اضغط هنا

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