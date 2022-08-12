«الشباب والرياضة»: نستهدف توزيع مليون دراجة هوائية.. «فيديو»

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام كبيرا بكل الشباب على مستوى العالم في منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية مؤمن بأن الشباب هم قادة المستقبل، ولا بد من تأهيلهم من خلال المؤتمرات والندوات التي دائما ما تنفذها مصر وكيفية تمكينهم.

وحول مبادرة دراجتك صحتك، قال: «وصلنا إلى المرحلة الثالثة ونحن الآن على مشارف المرحلة الرابعة، وهناك تعاون كبير بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع وأحد البنوك الوطنية لدعم هذه المبادرة لتوفير الدراجات بأسعار مدعمة أقل من سعر السوق العادي، ونستهدف توزيع أكثر من مليون دراجة في القريب العاجل والمراحل المقبلة».

المنشآت الشبابية مظلة للشباب

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «المنشآت الشبابية المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة تستهدف أن تكون مظلة للشباب لإخراج الطاقة الإبداعية وممارسة الأنشطة الرياضية»، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المنشآت كان له دور فعال جدا في اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة لديها عددًا من المشروعات والمبادرات الهامة جدا التي تهتم بالشباب، لافتًا إلى أن أمس الخميس، شهد احتفالية بيوم الشباب العالمي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى وزير الري ومحافظ مطروح.

مهرجان الأمس بمشاركة 5 آلاف شاب

وأردف: «شارك في مهرجان الأمس 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وكل جمعة بكل محافظة محافظة يتم تنظيم ماراثون رياضي مثل المشي والجري وركوب الدراجات، وكل ذلك يستهدف توسيع القاعدة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الشباب».