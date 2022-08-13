الدراسة في السودان للمصريين.. المؤسسات المعتمدة على موقع الأعلى للجامعات

مع قرب تنسيق الجامعات الحكومية 2022، يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات عن مصير الدراسة في السودان للمصريين، وحقيقة اعتماد الشهادات العلمية الممنوحة من الجامعات الموجودة في دولة السودان.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات عن أن المجلس في الفترة الماضية قام بالكشف عن كافة المؤسسات التعليمية التي يمكن معادلة شهاداتها من قبل المجلس، مضيفة أن التفاصيل والبيانات بشأن المنشآت التعليمية متاحة عبر الموقع الرسمي للمجلس والوزارة.

الدراسة في السودان للمصريين

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي، أنه يمكن للراغبين لمعرفة الدراسة في السودان للمصريين الدخول عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات وذلك للتعرف على كافة المؤسسات التعليمية التي يجري معادلة شهاداتها من قبل المجلس، مؤكدة أن هناك متابعة لحظية لكافة المؤسسات التعليمية وتنسيقا تاما مع الجهات المعنية لمواجهة أية مشكلات والتأكد من المؤسسات التعليمية المختلفة.

محاربة الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق طلاب الثانوية العامة داخل مصر من الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، وتقوم بالإعلان عبر منصات التواصل المختلفة عن برامجها، مؤكدًا أن بيانات كافة المؤسسات التعليمية التابعة للأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي متاحة بياناتها عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تتابع من كثب ولحظة بلحظة العمل لمجابهة كافة المنشآت التعليمية غير الرسمية التي تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بمنح شهادات مزورة ووهمية، مشيرًا إلى أن المداهمة والغلق والإحالة للنيابة أبرز القرارات تجاه المخالفين.