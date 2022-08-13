تحديد ضوابط تنسيق الجامعات الخاصة 2022 خلال الأسبوع الجاري

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة، استعداد مختلف المؤسسات التعليمية بشكل تام لتنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023، والمقرر أن ينطلق بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للحكومة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس وذلك خلال الأسبوع الجاري، لوضع الضوابط والقواعد لأعمال التنسيق، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس سيحدد كافة الضوابط لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم الكشف أو الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول للعام الجامعي الجديد، وأن لجنة شئون التعليم والطلاب ستعقد اجتماعها خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، وكذلك الأعداد المقررة لكل مرحلة ومواعيد انطلاقها، موضحة أن ما يتم نشره من حدود دنيا للقبول غير صحيح.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المسجلين لتنسيق المرحلة الأولى 2022، بلغ حتى الآن 55 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمي والأدبي.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن عملية تسجيل رغبات المرحلة الأولى تسير بصورة إيجابية وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، منوهًا أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بصورة جيدة ولا توجد أي مشكلات بشأنه حتى الآن، مشيرًا إلى أن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، مستمرًا حتى 15 أغسطس الجاري وفقًا للمواعيد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.