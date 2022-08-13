وكيل «خطة النواب»: التغيير الوزاري كان ضروريا لتطوير أداء الحكومة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم السبت، يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

«سالم»: التعديل الوزاري كان أمرا ضروريا

وأضاف «سالم» في تصريحات صحفية، أن التعديل الوزاري كان أمرا ضروريا، وكانت هناك مطالب عديدة بتغيير بعض الوزراء في ظل الأداء الذي لم يكن على المستوى المأمول من البعض، خاصة في بعض الحقائب الوزارية التي تمس المواطن بشكل خاص، موجها الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود، وموجها التهنئة للوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنيا التوفيق والسداد في أداء المهام المنوطة بهم وحل المشكلات في كل الملفات وأن يتم تلافي أوجه القصور في الأداء.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه بعد إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية لا بد أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة ورؤية جيدة لمواجهة التحديات وكيفية التعامل مع جميع الملفات والقضايا المطروحة، وطالب الوزراء الجدد بأن يعدوا خطة عمل كلُ في وزارته وأن يتم عرضها على مجلس النواب لدراستها والتحقيق من تنفيذها.

المواطنون في انتظار حركة تغيير المحافظين

وقال «سالم» إن المواطنين في انتظار حركة تغيير المحافظين لأنها متصلة بشكل مباشر مع حياتهم اليومية، وقد شهد أداء بعض المحافظين تراجعا مما انعكس سلبا على أداء الجهاز التنفيذي بالمديريات المختلفة بالمحافظات، و نأمل أن يكون التغيير في اتجاه تحسين أداء الخدمات المقدمة بالمحافظات وتطوير العمل فيها.