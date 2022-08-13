خبيرة بيئية: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل ويمكن تخزينه

قالت الدكتورة هبة شعراوي، خبيرة شؤون البيئة وتغير المناخ، إن مصر على وشك استضافة مؤتمر قمة المناخ الذي يعتبر من أهم اللقاءات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة، لافتة إلى أن الهيدروجين الأخضر يسمى وقود المستقبل، وهو عبارة عن عملية كهربائية تحليل جزيئات الماء المكونة من أكسجين وهيدروجين، والطاقة المستخدمة في عملية استخراج الهيدروجين الأخضر هي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وهو العنصر الأهم في مجال توليد الهيدروجين الأخضر.

طاقة الهيدروجين الأخضر صفر كربونية

وأوضحت «شعراوي» خلال استضافتها ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن الطاقة المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر يجب أن تكون صفر كربونية ولا يوجد بها الكربون الذي يعد أحد أهم مسببات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن الهيدروجين يعتبر من أكثر العناصر المنتشرة في الغلاف الجوي وتقنية استخراجه واستخلاصه ليست صعبة ويمكن تطبيقها بشكل بسيط.

وأشارت الدكتورة هبة شعراوي، إلى أن مصطلح الهيدروجين الأخضر ظهر منذ 3 سنوات وسعر استخراج وفصل الهيدروجين الأخضر انخفض، حيث وصلت تكلفة إنتاج كيلو من الهيدروجين تتراوح بين 3 إلى 7 دولارات، وفي 2022 انخفض إلى 3 دولارات فقط، ومن المتوقع أن ينخفض خلال السنوات المقبلة إلى دولار واحد فقط، مؤكدة أن عائد استخدام الهيدروجين الأخضر في ارتفاع مستمر.

تخزين الهيدروجين الأخضر

وأكدت خبيرة شؤون البيئة وتغير المناخ، أن الهيدروجين الأخضر يمكن تخزينه لفترات طويلة ويمكن استخدامه وقت الاحتياج، لافتة إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أنتجت أزمة طاقة عالمية، وأصبح من الضروري البحث عن بدائل متاحة للطاقة وهو الهيدروجين الأخضر لأنه مستدام وقابل للتخزين والنقل بسهولة، واستخداماته متعددة.