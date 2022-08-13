خبيرة بيئية: مصر تستطيع استقطاب 10% من صناعة الهيدروجين الأخضر بالعالم

قالت الدكتورة هبة شعراوي، خبيرة شؤون البيئة وتغير المناخ، إن مصر تعمل على الانتهاء من استخدام الفحم نهائيا بحلول 2030، واستبدال جميع الأعمال التي تتم من خلال الفحم بمصادر طاقة نظيمة ومنها الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على زيادة استخدامات الهيدروجين الأخضر في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى زيادة معدلات تصنيع الهيدروجين الأخضر لتصديره للخارج.

مصر تعمل على تصدير الهيدروجين الأخضر للخارج

وأوضحت «شعراوي» خلال استضافتها ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن مصر تعمل على تصدير الهيدروجين الأخضر للخارج خاصة أنها تقع في منتصف العالم ويمكنها بسهولة تصديره إلى الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد بأن مصر يمكنها أن تستقطب 10% من إجمالي صناعة الهيدروجين الأخضر في العالم.

40 ميناء على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت الدكتورة هبة شعراوي، إلى أن مصر لديها 40 ميناء على شاطئ البحر الأحمر والمتوسط يمكن استخدامها في تصدير الهيدروجين الأخضر لمختلف بلاد العالم، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المناطق المناسبة لصناعة الهيدروجين الأخضر بسبب موقعها الجغرافي والبنية التحتية المناسبة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأكدت خبيرة شؤون البيئة وتغير المناخ، أن مصر لديها خطة استراتيجية لتكون استثمارات الهيدروجين الأخضر من 3 لـ4 مليارات دولار في 2024، بالإضافة لوجود البنية التحتية المناسبة في استيعاب صناعة الهيدروجين الأخضر.