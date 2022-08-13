فرحة بين اهالي «منقريش» ببني سويف لعودة ربة منزل مختفية منذ 10 أيام

شهدت قرية «منقريش»، التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم السبت، فرحة عارمة، عقب عودة إحدى سيدات القرية، اختفت في ظروف غامضة منذ 10 أيام، عقب توجهها لشراء مستلزمات الأسرة من سوق الخضار، إلى أحضان أسرتها مرة أخرى، عقب العثور عليها بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، وإحضارها بمعرفة والدها وخالها، بعد أيام من البحث عنها.

بلاغ باختفاء ربة منزل في بني سويف في ظروف غامضة

تعود بداية الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطار من اللواء منصور الدغيدي، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من «رفعت م. م.»، يفيد اختفاء زوجته «منار و.»، 21 سنة، في ظروف غامضة، عقب توجهها لشراء مستلزمات الأسرة من سوق الخضار، حيث جرى التوجيه بتكليف وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف بالبحث عنها ونشر صورة للسيدة ومواصفاتها، بالإضافة إلى تشكيل فريق بحثي للوصول إلى حقيقة الواقعة وملابساتها.

والد سيدة بني سويف عقب عودتها: كانت عند ست محترمة في كفر الدوار

وكشف والد السيدة المختفية تفاصيل عودتها قائلاً: «على مدار الأيام الماضية تلقيت عدة اتصالات أغلبها نصب، يريد أصحاب تلك المكالمات الحصول على مبالغ مالية مني، إلا أنني تلقيت أمس اتصالاً من إحدى السيدات تفيد بالعثور على ابنتي، وأنها موجودة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبالفعل توجهنا إلى المنطقة التي أبلغونا بها، وعثرنا عليها بالفعل، واصطحبناها إلى منزلي مرة أخرى».

أسرة السيدة العائدة ببني سويف: «اتعملها سحر»

ورجح عدد من جيران وأفراد أسرة السيدة التي اختفت في ظروف غامضة، أن يكون غيابها بسبب أعمال سحر، دفعتها إلى ترك المنزل، وقالت إحدى جيرانها: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يتسبب في أذى الناس».

اختفاء ربة منزل في ظروف غامضة ببني سويف

وشهدت محافظة بني سويف اختفاء ربة منزل من قرية «منقريش»، التابعة لمركز بني سويف، عقب توجهها لشراء احتياجات منزلها من السوق، يوم 4 أغسطس الجاري، وتم تحرير محضر بتغيبها، وبدأ أهالي القرية في البحث عنها في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم العثور عليها لدى إحدى السيدات بمحافظة البحيرة.